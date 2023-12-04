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Hatay'da 'Cirrocumulus' Bulutları Görsel Şölen Oluşturdu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinde 'Cirrocumulus' bulutlarıyla kaplandı. Taneli yapısıyla dikkat çeken bulutlar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

- Hatay'da 'Cirrocumulus' bulutları görsel şölen oluşturdu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesi sabah saatlerinde 'Cirrocumulus' bulutlarıyla kaplandı. Taneli yapısıyla dikkat çeken bulutlar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

İlçe sabahın erken saatlerinde 'Cirrocumulus' adı verilen bulutlarla kaplandı. Yüksek bulut tipi olan 'Cirrocumulus', mevsime bağlı düşük sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Buz kristallerinden oluşan taneli yapısı nedeniyle etkileyici bir görüntü sunan bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Müjde Suadiye, "Sabah kalktım kedilerimi besledikten sonra gökyüzüne baktım ve bu güzel görüntü ile karşılaştım. Ambiyans olarak çok güzel bir görüntü ve elime telefonu alıp bu güzel görüntüyü fotoğrafladım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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