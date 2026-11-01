Hatay'da cip ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldı

Hatay'da cip ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde İsmet İnönü Caddesi'nde cip ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İsmet İnönü Caddesi'nde K.S'nin kullandığı 16 ANH 149 plakalı cip ile M.D. idaresindeki 31 MC 6592 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan M.D. sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA