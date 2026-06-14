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Motosiklet hırsızı kamera kayıtları incelenerek yakalandı

Motosiklet hırsızı kamera kayıtları incelenerek yakalandı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde evinin önünden motosikleti çalınan Abdulrezzak Özbek'in şikayeti üzerine polis, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızı yakaladı ve motosikleti sahibine teslim etti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Abdulrezzak Özbek'in (56) evinin önünden motosiklet çalan şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken motosiklet sahibine teslim edildi.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Abdulrezzak Özbek'in motosikleti, evinin önünden çalındı. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar ve güvenlik kameralarının incelemesinin ardından motosikletin Antakya'da olduğunu tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri hırsızlık şüphelisini gözaltına alırken, çalınan motosikleti de ele geçirdi. Motosiklet sahibine teslim edilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Motosiklet sahibi Abdulrezzak Özbek ise çalınan motosikletinin kısa sürede bulunması nedeniyle polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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