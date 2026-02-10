Haberler

Hatay'da otomobilin çarptığı bisikletlinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli Sabit Kara, hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan şoför İ.O. tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletlinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konarlı Mahallesi'nde 4 Şubat'ta İ.O'nun idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Sabit Kara'nın (73) kullandığı bisiklete çarptı.

Yaralanan Kara, kaldırıldığı özel hastanede 8 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.O. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
