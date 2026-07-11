Haberler

Altınözü ilçesinde köprüden düşen çocuk yaralandı

Altınözü ilçesinde köprüden düşen çocuk yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bisiklet süren 12 yaşındaki M.Ö., köprüden düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde köprüden düşen çocuk yaralandı.

Zeytindalı Mahallesi'nde bisiklet süren 12 yaşındaki M.Ö. köprüden düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler

40 ay kanıtlamaya çalıştı, 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Karısını uykudayken boğarak öldürdü, çocuklarına intihar ettiğini söyledi

Uykudaki eşini iple boğup öldürdü, çocuklarına 'intihar etti' dedi
Dünya Kupası'nda forma giymişti: Genç milli futbolcu otel odasında ölü bulundu

Genç milli futbolcu otel odasında ölü bulundu
Sanayi sitesinde traktör parçalarının arasında kalan 16 yaşındaki stajyer, feci şekilde can verdi

Traktör parçalarının arasında kalan stajyer, feci şekilde can verdi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Düğün Dernek 2'nin çekildiği 96 basamaklı ev satılıyor! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Düğün Dernek 2'nin çekildiği ev satılıyor! İstenen fiyat inanılmaz