Otomobilin çarptığı bisikletlinin öldüğü kaza kamerada

Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir otomobilin bisiklete çarpması sonucu 73 yaşındaki Sabit Kara yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki Sabit Kara (73), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Şubat'ta ilçedeki Konarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İ.O. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Sabit Kara'nın kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Kara, çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Kara, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Sürücü İ.O., gözaltına alındı. Sabit Kara, 8 Şubat'ta hayatını kaybetti. İ.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
