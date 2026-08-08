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Reyhanlı'da Tırda 17 Tabanca Ele Geçirildi

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- Olaya ilişkin tır sürücüsü tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde durduran tır ve dorsesinde 17 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yapan A.Y'nin kullandığı tırı şüphe üzerine durdurdu.

Tır ve dorsede yapılan aramada 17 tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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