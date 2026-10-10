Hatay'da bir kamyonetin motor bölümünde yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi

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HATAY'da seyir halindeki bir kamyonet motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerce yangın söndürüldü, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Antakya – Reyhanlı karayolu Demirköprü mevkiinde seyir halindeki bir kamyonetin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücünün aracını güvenli şekilde park etmesi ile 112 acil çağrı merkezini aradı. Yangın bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmadı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI-Kamera: (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı