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Evin avlusundan çalınan köpek, elektrik direğinde asılı halde ölü bulundu

Evin avlusundan çalınan köpek, elektrik direğinde asılı halde ölü bulundu
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Sahibinin avlusundan alınan Belçika kurdu cinsi köpek, yakındaki bir elektrik direğinde ölü bulundu. Polis soruşturma başlattı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde sahibinin evindeki avlusundan alınan Belçika kurdu cinsi köpek, yakınlardaki bir elektrik direğine asılı halde ölü bulundu. Köpeğini direğe asılı halde bulan sahibinin ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı.

Olay, Kırıkhan ilçesi 408 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin avlusunda bağlı olan 'Belçika kurdu' cinsi köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerinden alınarak götürüldü. İddiaya göre köpek öldürdükten sonra evin yakınındaki bir elektrik direğine asıldı. Sabah saatlerinde köpeğini göremeyince aramaya başlayan sahibi, evinin yakınındaki elektrik direğinde asılı halde buldu. Sahibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ekibi ile veteriner sevk edildi. Yapılan incelemede, direğe asılan köpeğin öldüğü belirlendi.

Polis, köpeği ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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