Samandağ'da Başıboş Anguslar Şehir Trafiğine Çıktı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde akşam saatlerinde başıboş anguslar, şehir trafiği ve yürüyüş yolunun bulunduğu alana çıktı. Vatandaşların şaşkınlıkla izlediği ve cep telefonlarıyla kaydettiği anguslar, trafiğin bir süre aksamasına neden oldu. Yetkililer tarafından güvenli şekilde sulak alana yönlendirilen hayvanların bölgeden uzaklaştırılmasıyla ulaşım normale dönerken, hayvanların sahibinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde şehir trafiği ve yürüyüş yoluna çıkan başıboş anguslar, vatandaşları şaşkınlığa uğrattı.
Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde akşam saatlerinde başıboş anguslar, şehir trafiğinin ve yürüyüş yolunun bulunduğu alana çıktı. Yolda angusları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, trafik de bir süre aksadı. Vatandaşlar, angusların görüntüsünü cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Anguslar daha sonra yetkililer tarafından güvenli şekilde sulak alana yönlendirildi. Hayvanların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Hayvanların sahibinin saptanması için inceleme başlatıldı.