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Hatay'da Balıkçı Barınağına Resim Çizilerek Guinness Rekorlar Kitabı'na Başvuru Yapıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki balıkçı barınağında 515 metre uzunluğundaki duvara çizilen resimlerle, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı. Resimler arasında Yeşilçam karakterleri, dünya sinemasından portreler, çizgi film karakterleri ve deniz canlıları yer alıyor. Proje, turizme katkı sağlamayı hedefliyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki balıkçı barınağında 515 metre uzunluğundaki duvara çizilen resimlerle, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının işbirliğinde, Çevlik Balıkçı Barınağı duvarlarına resim çalışması başlatıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ressamları tarafından yapılan çalışma kapsamında 515 metre uzunluğundaki duvara, Yeşilçam'ın sevilen karakterleri, dünya sinemasından önemli portreler, çizgi film karakterleri ve deniz canlılarının yer aldığı siluetler resmedildi.

9 ayda tamamlanan duvar resimleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ölçülerek Guinness Rekorlar Kitabı'na geçirilmesi için başvuru yapıldı.

Turizme katkı sağlanması hedeflenen proje kapsamında ziyaretçilere nostaljik temaları ve popüler kültür imajlarıyla eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuluyor.

Kaynak: AA / Güncel

Samandağ Dünya Hatay Turizm Güncel Haberler

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