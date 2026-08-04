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Hatay'da kamyonet devrildi: 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Hatay'da kamyonet devrildi: 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Hatay'ın Defne ilçesinde kum ve çimento yüklü kamyonet, bir apartmanın bahçesine devrildi. Bahçesiyle ilgilenen 65 yaşındaki Sakine Altınöz kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bahçeye devrilen kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kum ve çimento yüklü kamyonet, Dursunlu Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesine devrildi.

Bu sırada bahçesiyle ilgilenen Sakine Altınöz (65), kamyonetin altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce aracın altından çıkarılan kadın, kaldırıldığı Defne Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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