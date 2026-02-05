Haberler

Hatay'da babasını baltayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Arsuz ilçesinde, babasıyla tartıştıktan sonra baltayla saldırarak ağır yaralanmasına sebep olduğu Cafer Ö.'nün hayatını kaybetmesi sonucu S.Ö. tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde babasını baltayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, 3 Şubat'ta Gülcihan Mahallesi'nde S.Ö. ile babası Cafer Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında S.Ö, baltayla babasına saldırarak ağır şekilde yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cafer Ö'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından gözaltına alınan S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
