Dünyanın ilk mağara kilisesinde bayram ayini

HATAY'da Hristiyanların Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı, Antakya ilçesinde bulunan, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul edilen Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

Hristiyanların her yıl 29 Haziran'da kutladığı Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle Antakya'da bulunan, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak kabul edilen Saint Pierre Kilisesi Anıt Müzesi'nde ayin düzenlendi. Hatay ve Mersin Rum Ortodoks Kilisesi pederlerinin katıldığı ayini, Tarsus Episkoposu Pavlus Orduluoğlu yönetti. Ayinde farklı dillerde barış, sevgi ve birlik için dualar edilirken, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler seslendirildi. Mersin ve Adana'dan gelen çok sayıda Hristiyan vatandaşın katıldığı törende konuşan Tarsus Episkoposu Arşimandrit Pavlus Orduluoğlu, Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Tören, bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmeklerin katılımcılara dağıtılmasıyla sona erdi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı