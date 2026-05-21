Hatay'da sağanak yolu çökertti: Otomobil dere yatağına düştü, 1 kişi öldü
Hatay'da dün gece etkili olan şiddetli sağanak yağış sonucu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi. Bu sırada yolda ilerleyen Nedim Habeşoğlu yönetimindeki 31 FH 207 plakalı otomobil dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, Habeşoğlu'nun kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Habeşoğlu'nun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
