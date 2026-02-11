Hatay'da Su Sümbülleri Akdeniz'e Sürüklendi

HATAY'da Asi Nehri ile Gölbaşı Gölü'nü kaplayan su sümbülleri, şiddetli yağışların ardından akıntıyla Akdeniz'i sürüklendi. Denize akan su sümbülleri, belediye ekipleri tarafından temizleniyor.

Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde ve Gölbaşı Gölü'nde sonbaharla su sümbülleri (Eichornia crassipes) görülmeye başlandı. Geçen yıllarda nehrin Antakya kent merkezinde metrelerce mesafeyi kaplayan su sümbülleri, bu kez şiddetli yağışlarla birlikte nehrin Akdeniz ile buluştuğu noktalarda denize aktı. Samandağ ilçesi sahiline akan sümbüller, kümeler halinde denizde birikti. Nehrin denizle buluştuğu noktalarda yoğunlaşan su sümbülleri kirli bir görüntü oluşturdu. Sudaki oksijen dengesini bozarak balıkçılığı ve su canlılarını tehdit eden su sümbülleri, belediye ekipleri, tarafından temizlenmeye başlandı.