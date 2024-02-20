Hatay'da arazide oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye sınırına yakın Sarıbük Mahallesi kırsalında arazide meydana gelen hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortumun Suriye'ye doğru yönelmesi sonucunda bazı zeytin bahçelerinde hasar meydana geldi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Suriye sınırına yakın Sarıbük Mahallesi kırsalında arazide hortum meydana geldi.
Yakındaki bir vatandaş, hortumu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Bir süre sonra Suriye'ye doğru yönelen hortum nedeniyle bazı zeytin bahçelerinde hasar oluştu.