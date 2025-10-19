Haberler

Hatay'da Apartman Elektrik Panosunda Yangın: 2 Yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karaağaç Konarlı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansa İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
