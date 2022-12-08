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Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Küçükdalyan Mahallesi Akasya Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle apartman dairesinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Küçükdalyan Antakya Hatay Güncel Haberler

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