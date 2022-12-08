Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Küçükdalyan Mahallesi Akasya Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle apartman dairesinde hasar oluştu. Kaynak: AA / Güncel Küçükdalyan Antakya Hatay Güncel Haberler

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