Hatay'da anız yangınında alevler bahçelere sıçradı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde boş tarladaki anız yangınında alevler, çevredeki bahçelere sıçradı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesi Narlıhöbür Mahallesi'inde boş tarladaki anız yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, çevredeki bahçelere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekileri tedirgin eden yangınla ilgili ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı