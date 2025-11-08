Haberler

Hatay'da Aksa Camisi Yeniden İbadete Açıldı

Antakya'da 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar gören Aksa Camisi, devlet ve hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. Açılışta konuşan Vali Mustafa Masatlı, bu caminin kentin 107. yeniden yapılan camisi olduğunu belirtti.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Aksa Camisi yeniden inşasının ardından ibadete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tanışma Mahallesi'ndeki Aksa Camisi'nin inşası devlet ve hayırseverlerin desteğiyle tamamlandı.

Açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Masatlı, Aksa Camisi'nin depremlerden bu yana kent genelinde yeniden yapımı tamamlanan 107'nci cami olduğunu söyledi.

Camilerin ibadet edilen yerlerin yanı sıra birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren manevi mekanlar olduğunu belirten Masatlı, "6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan şehrimizde her yeniden açılan kapı ve yükselen minare, bu topraklara olan inancımızın ve yeniden doğuşumuzun simgesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için yürütülen çalışmalar seferberlik ruhuyla ve kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun yaptırdığı duayla cami ibadete açıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
