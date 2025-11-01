Haberler

Hatay'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 7 Yaralı

Hatay'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 7 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzin ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandıi. İddiaya göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi

Trump'ın sağ kolundan tarihi itiraf: Türkiye olmasaydı yapamazdık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat ve dolar tepkisi

Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a olay tepki
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahürat ve dolar tepkisi

Trabzonspor taraftarından Uğurcan Çakır'a olay tepki
Hızını alan Aboubakar dur durak bilmiyor: 3 maçta 5 gole katkı

Dur durak bilmiyor! Neler yapıyorsun öyle Aboubakar
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Samia Suluhu Hassan, Tanzanya'da cumhurbaşkanı seçildi

Ülkesinin seçilmiş ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi

Dünya yine onları konuşacak! İki büyük ödüle aday oldular
Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

9 maçta da galibiyet alamayan ünlü hoca takımdan gönderildi
Türkiye'deki tarihi yol, dünyanın en güzel yürüyüş rotası oldu

Türkiye'deki tarihi yol, dünya listesinde zirveye yerleşti
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Türkiye ona uğurlu geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.