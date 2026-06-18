Hatay'da ahırda 2 kilo 422 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir ahırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 2 kilo 422 gram sentetik uyuşturucu bulundu, şüpheli H.B. gözaltına alındı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde ahırında 2 kilo 422 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.B'nin Hacıpaşa Mahallesi'ndeki ahırında narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yaptı.
Adresteki incelemede 2 kilo 422 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
H.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Salim Taş