Hatay'da Ağır Hasarlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı
Samandağ ilçesindeki 5 katlı ağır hasarlı bina, deprem sonrasında kontrollü bir şekilde iş makinesiyle yıkıldı. Yıkım anı kameralara saniye saniye yansıdı.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde ağır hasarlı 5 katlı binanın iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'da ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Haber: Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ (Hatay),