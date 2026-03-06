Haberler

Hatay'da firari 4 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüpheliler tutuklandı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, İskenderun ve Erzin ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan A.B, M.Ş, C.Y. ve T.T. ile çeşitli suçlardan aranan A.C.D, N.K, R.K. ve S.Y. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
