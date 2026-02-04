Hatay'da 72 saat sonra enkazdan çıkan Hazal'ın Kabe'yi görme hayali gerçek oluyor

HATAY'da 6 Şubat depreminde yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra çıkarılan Hazal Güner'in (8) Kabe'yi görme hayali, Mersin Valiliği tarafından gerçeğe dönüştürülecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antakya ilçesi Sultanevler Sitesi'ndeki evlerinin yıkılması sonucu ağabeyi Ahmet Efe'yi (14) kaybeden Hazal, kucağında yaşam savaşı verdiği annesi Betül Güner ile enkazdan 72 saat sonra kurtarıldı. Enkazdan çıkarıldığında ilk sözü "Yok, daha muayene olmadım" olan Hazal, depremin simgelerinden biri oldu. Hazal, hastanedeki tedavisinin ardından ailesiyle Mersin'in Tarsus ilçesine taşındı. Şehitishak İlkokulu'nda eğitim gören 2'nci sınıf öğrencisi Hazal, daha önce umreye giden annesinden dinlediği anılardan etkilendi. Hazal'ın kutsal topraklara gidip Kabe'yi görmeyi istediğini öğrenen Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros, aileyi evinde ziyaret etti.

Ziyarette Hazal'ın hedeflerini ve hayallerini dinleyen Vali Toros ve eşi, onu ailesiyle umreye göndereceklerinin sözünü verdi.