Hatay'da 25 coğrafi işaret sayısı 64'e yükseldi

Hatay Valiliği, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen etkinlikle 7 yeni yöresel lezzet için coğrafi işaret tescil belgelerini tanıttı. Tescil edilen ürünler arasında Hatay tepsi kebabı, abugannuş ve mahluta çorbası gibi lezzetler var. Hatay'ın coğrafi işaretli ürün sayısı 64'e ulaştı.

HATAY Valiliği tarafından coğrafi işaret tescil belgesi kazanan 7 yeni yöresel lezzetin tanıtımı Antakya Gastronomi Çarşısı'nda yapıldı.

Kentte coğrafi işaretli tescilli ürün sayısı Hatay Valiliği'nin yaptığı çalışmalarla 7 yeni ürünün daha eklenmesiyle 64'e yükseldi. Hatay'ın yöresel lezzetleri Hatay tepsi kebabı, Hatay abugannuş, Hatay mahluta çorbası, Hatay yoğurtlu kebap, Hatay sarma içi (kısır), haydari ve haytalı coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen tanıtım etkinliğine Vali Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri katıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı,"Eşsiz kültürü ve zengin mutfağıyla Hatay, hem Türkiye'nin hem de dünyanın önde gelen şehirlerinden biridir. Bu doğrultuda, tarihi ve kültürel mirasımızı yaşatırken, bize ait değerleri korumak ve geleceğe taşımak büyük önem taşımaktadır. Asrın felaketinin ardından şehrimizde yoğun bir ihya, inşa ve imar süreci başlamıştır. Bu çalışmalar devam ederken, aynı zamanda Hataylıların emeği ve üretimiyle ortaya çıkan birçok ürünün kayıt altına alınması ve tescillenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu anlayışla hareket ederek, 6 Şubat öncesinde 25 olan coğrafi işaret sayımızı bugün itibarıyla 64'e yükseltmiş bulunuyoruz. Türkiye genelinde 24'üncü sıradayken, bugün 3'üncü sıraya yükselmiş durumdayız. Ayrıca, halihazırda 56 coğrafi işaretimiz de tescil sürecinde bulunmaktadır." dedi.

Vali Mustafa Masatlı, coğrafi işaretlerin milli bir mesele olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çünkü bu coğrafyada üretilen ürünlerin hem kökeninin tescillenmesi hem de dünya çapında tanıtılması gerekmektedir. Bu aynı zamanda emeğin korunması ve üretilen değerlerin hak ettiği karşılığı bulması anlamına gelmektedir. Biz de bu kapsamda, zengin kültürü ve farklı inançların bir arada yaşadığı kadim tarihiyle Hatay'ı her yönüyle bir marka şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tescillenen bu yedi coğrafi işaretin, başta Hatay olmak üzere Türkiye ve dünya gastronomisine hayırlı olmasını diliyorum."

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ / HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da 5. sınıf öğrencisinin okula tabanca getirdiği iddiası

5. sınıf öğrencisinin üzeri aranınca hemen polise haber verildi
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu
Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada

Hastaneyi resmen savaş alanına çevirdiler
Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti

DEAŞ'tan o ülkeyi sarsan saldırı: Çok sayıda ölü var
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Aile faciası! Önce anne ve babasını, sonra kendini vurdu
Gırgıriye Müzikali’ndeki kriz sonrası koltuklar değiştirildi, Müjdat Gezen gelip tek tek kontrol etti

Ayağının tozuyla geldi, tek tek denedi
İbrahim Tatlıses'ten 'Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne olur?' sorusuna güldüren cevap

"Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne olur?" sorusuna bomba cevap