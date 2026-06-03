Haberler

Hatay'da firari 7 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da düzenlenen operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, Kırıkhan, Erzin ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan D.Ç, S.K, S.Ç, H.C, H.S, A.K. ve M.A.D. ile çeşitli suçlardan aranan Y.A, E.G, N.A. ve M.A. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, şüpheliler de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı

Sessiz tehlike bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle kariyer rekoru kırdı

Şahane! Ferdi Kadıoğlu yeni piyasa değeriyle rekor kırdı
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu

Sadece 1 ayda 101 kişi aynı nedenden öldü
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı