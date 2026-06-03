Hatay'da firari 7 hükümlü ve 4 şüpheli yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, Kırıkhan, Erzin ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan D.Ç, S.K, S.Ç, H.C, H.S, A.K. ve M.A.D. ile çeşitli suçlardan aranan Y.A, E.G, N.A. ve M.A. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, şüpheliler de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.