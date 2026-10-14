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Hatay'da 63 iş yerinde 331 motosiklet denetlendi, 1 motosiklete el konuldu

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Hatay genelinde polis ekipleri 63 iş yerini denetleyip 331 motosikleti inceledi, 162 kişinin GBT kontrolünü yaptı. Denetimde şasi ve motor numarası okunmayan 1 motosiklete el konuldu, ruhsatı bulunmayan 3 işletme hakkında yasal işlem başlatıldı.

Hatay'da polis ekipleri, motosiklet tamirhaneleri ve yedek parça satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Kent genelindeki 63 iş yerini denetleyen ekipler, 331 motosikleti inceledi.

Ekipler, 162 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolünü yaptı.

Denetimde, şasi ve motor numarası okunmayan 1 motosiklete el koyan polis, ruhsatı bulunmayan 3 işletme hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA
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