Haberler

Hatay'da 6 suçlu yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, tutuklanan ve serbest bırakılan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C.D, O.C ve E.A. ile çeşitli suçlardan aranan R.C, V.Ö. ve İ.G. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.C. ve İ.G.tutuklandı, V.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre

4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak

Trafikte yeni dönem! Bunları yapanların ehliyetine el konulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.