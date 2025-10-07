Hatay'da 6 suçlu yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C.D, O.C ve E.A. ile çeşitli suçlardan aranan R.C, V.Ö. ve İ.G. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.C. ve İ.G.tutuklandı, V.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.