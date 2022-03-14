5 yıl önce kaybolan Semira'nın şüpheli ölümüne 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - İzzet Nazlı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
HATAYda, 5 yıl önce kaybolan ve 2019'da su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan'ın (17) ölümüyle ilgili 5'i akrabası 6 kişi gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - HATAYda, 5 yıl önce kaybolan ve 2019'da su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan'ın (17) ölümüyle ilgili 5'i akrabası 6 kişi gözaltına alındı.
Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon programında gündeme gelen, 2017 yılında kaybolan ve 2019'da su kuyusunda cesedi bulunan Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılığın talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boynuyoğun Mahallesi'nde 5'i genç kızın akrabası 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel