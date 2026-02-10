Haberler

Hatay'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da yapılan operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, çeşitli adreslerde yapılan çalışmalarda ele geçirildi ve cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne, İskenderun ve Erzin ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, Y.Z, F.C, A.K. ve A.T. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı

