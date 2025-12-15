1) HATAY'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

HATAY'ın merkez Antakya ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 12.20'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 7 kilometre derinlikte olan depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DEPREM ANI KAMERADA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntıyı hissedenlerin iş yerlerinden çıktığı anlar yer aldı.