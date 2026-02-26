Hatay'da 32 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı yollarla yurda giren 32 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya ve Yayladağı ilçelerinde şüphelendikleri araçları durdurdu.
Araçlardaki Suriye uyruklu 32 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak