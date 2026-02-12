Haberler

Hatay'da ev yangını

Hatay'da ev yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 katlı bir binanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki 3 katlı binanın 2'inci katındaki dairede çıktı. Dumanı fark edip, dışarı çıkan evdekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

"Suriye'den sonra o ülke var" demişti! Beklenen açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı

ABD'den 21 ülkelik kara liste! Sakın seyahat etmeyin
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
Tören sonrası Yerlikaya'dan dikkat çeken sözler: Bu saatten sonra...

Tören sonrası Yerlikaya'dan dikkat çeken sözler: Bu saatten sonra...
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları

CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu

Ağırlaştırılmış müebbet istenmişti! İşte ünlü menajere verilen ceza