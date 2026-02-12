Hatay'da ev yangını

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki 3 katlı binanın 2'inci katındaki dairede çıktı. Dumanı fark edip, dışarı çıkan evdekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.