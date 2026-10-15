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Hatay'da 3 firari hükümlü, Antakya ve İskenderun'da düzenlenen operasyonla yakalandı

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Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, Antakya ve İskenderun ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve İskenderun ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B, M.B. ve M.A.H. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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