Hatay'da 3 Bin 722 Afet Konutunun İnşası Devam Ediyor
Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 bin 722 afet konutu ve 7 ticaret merkezinin inşası devam ediyor. Vali Mustafa Masatlı, projeyi yerinde inceledi.

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Koçören Mahallesi'nde 3 bin 722 konut, 7 ticaret merkezi ve 3 caminin inşası ile buraların altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Projeyle, vatandaşların güvenli, modern ve yaşanabilir alanlara kavuşması amaçlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
