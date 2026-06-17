Hatay'da 24 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

HATAY Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Dörtyol ve Defne ilçelerinde yaptıkları denetimler sırasında iki farklı araçta toplam 24 kaçak göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Dörtyol gişeleri ve Harbiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde şüpheli görülen iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde, ülkemizde geçerli oturma izni bulunmadığı tespit edilen toplam 24 yabancı uyruklu yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 organizatör de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 401 bin TL idari para cezası uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenlerin ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı