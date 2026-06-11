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Hatay'da 2 firari hükümlü yakalandı

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Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan G.G. ve K.D. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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