Hatay'da 19 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Belen ilçesinde hafif ticari araçla bir minibüsü durdurdu.

Araçlardaki Suriye uyruklu 19 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan iki aracın sürücüsüne çeşitli ihlallerden 350 bin 235 lira idari ceza uygulandı, araçlar trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
