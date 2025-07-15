Hatay'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Hatay Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Antakya Şehitliği'nde mevlit programı düzenlendi.

Programa katılan Vali Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever ve vatandaşlar, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Katılımcılar, İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun okuduğu dualara eşlik etti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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