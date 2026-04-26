Hatay'da Minibüste Kaçak Göçmen Operasyonu: 14 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

HATAY'da polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste 14 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde bir aracı durdurdu. Minibüste yapılan kontrolde 14 kaçak göçmen ile Suriye uyruklu 1 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelisi sevk edildiği adliyede tutuklandı. Minibüs sürücüsüne 124 bin TL idari para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
