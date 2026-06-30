Hatay'da firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.G., polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.G. yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Hikmet Say