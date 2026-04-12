Hatay'da aranan 10 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalananlar arasında FETÖ üyeliğinden aranan bir kişi de bulunuyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Kırıkhan ve Erzin ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K.D, S.S, A.O, S.A, M.R.B, T.E.K, F.K, B.K.A. ve M.D. ile FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan B.K. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak