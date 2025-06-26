Hatay'da '1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze' Resim Sergisi Açıldı

Hatay'da '1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze' Resim Sergisi Açıldı
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Defne ilçesinde açılan sergi, 'Gazze' temalı resim yarışmasına katılan eserleri içeriyor. Vali Mustafa Masatlı, gençlerin barış ve merhametle yetiştiğini vurgulayarak, sanatın önemine değindi. Törende yarışma kazananları ödüllendirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde "1 Söz, 1 Göz, 1 Dua: Gazze" resim sergisi açıldı.

Kültür Sanat Çarşısı'nda, İl Müftülüğünce düzenlenen "Gazze" temalı resim yarışmasına katılan eserlerin bulunduğu serginin açılışı için tören düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, törende, gençlerin akıl, bilgi ve yeteneğin yanı sıra kalp, vicdan ve merhametle yetiştiğini söyledi.

Gençlerin kalemlerini savaşın karşısında barıştan yana kullandığını belirten Masatlı, "İşte bu duruş, geleceğimizin teminatı için en kıymetli göstergedir. Gençler, sizler yalnızca bugünün değil, aynı zamanda geleceğin vicdanı, sesi ve sözü olacaksınız. Kaleminiz, yüreğiniz, fırçanız daima mazlumdan, barıştan ve adaletten yana olsun. Unutmayın ki insanlık ancak sizin gibi hisseden ve düşünen gençlerle yeniden ayağa kalkacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce ile İl Müftüsü Mevlüt Topçu da katıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
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