Hatay'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan'da Numune Evler Mahallesi'nde İ.T'nin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ç.K. ile olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.Ç, A.V. ve Y.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ç.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.