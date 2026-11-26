Hatay Büyükşehir Belediyesi yağışlardan etkilenen ilçe sahillerini temizlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 ve 20 Kasım'daki yağışlardan etkilenen Samandağ, Arsuz, Dörtyol, Erzin ve Payas sahillerinde atık topladı. Kıyıda biriken plastik ve çöpleri temizleyen ekiplerin çalışmasının devam edeceği bildirildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kasım ayındaki yağışlardan etkilenen ilçe sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, 5 ve 20 Kasım'daki yağışlardan etkilenen Samandağ, Arsuz, Dörtyol, Erzin ve Payas ilçe sahillerindeki atıkları topladı.
Kıyı şeridinde biriken plastikleri ve çöpleri toplayan ekiplerin çalışmasının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
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