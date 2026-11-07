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Hatay Büyükşehir Belediyesi su basan 177 mesken ve iş yerinde temizlik yaptı

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 4-5 Kasım'da etkili olan sağanak nedeniyle Arsuz, Dörtyol ve Yayladağı ilçelerinde etkilenen 177 mesken ve iş yerinde temizlik yaptı. 265 personel ve 105 araçla yürütülen çalışmalarda cadde ve sokaklar temizlendi, bölgedeki temizlik sürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, sağanaktan etkilenen 177 mesken ve iş yerinde temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 4-5 Kasım'da etkili olan sağanak nedeniyle Arsuz, Dörtyol ve Yayladağı ilçelerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 265 personel ve 105 araçla, su baskını ihbarı yapılan 177 meskene müdahale etti, cadde ve sokakları temizledi.

Ekiplerin, yağıştan etkilenen bölgelerdeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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