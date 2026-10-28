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Hatay Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim'de çocuklara boyama ve kömbe etkinliği düzenledi

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Hatay Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim'de çocuklara boyama ve kömbe etkinliği düzenledi
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Hatay Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara etkinlik düzenledi. Çocuklar etkinlikte ahşap ve taş boyama yaptı, öğrencilere Türk bayrağı ve boyama kitabı hediye edildi; Gastronomi Evi'nde kömbe yapımı deneyimlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, etkinlikte çocuklar ahşap ve taş boyama yaptı.

Program sonunda öğrencilere, Türk bayrağı ve boyama kitabı hediye edildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gastronomi Evi'nde düzenlenen etkinlikte de öğrenciler kömbe yapımını deneyimledi.

Kaynak: AA
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