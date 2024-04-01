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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk'ten teşekkür mesajı

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Kesin olmayan sonuçlara göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, "Bugün burada tarih yazdınız, Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Öntürk, Akasya Mahallesi'ndeki konteyner alanda kurulan AK Parti binası önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Seçimin kazananının Hatay olduğunu, kenti hep birlikte yeniden inşa edeceklerini anlatan Öntürk, "Bugün burada tarih yazdınız, Allah sizlerden razı olsun. Bugün 10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesindeki adaletsizliğe son verdik, vicdansızlığa son verdik. Her türlü kirli ilişkiler yapanların oyunlarını bozduk." dedi.

Öntürk, hizmet aşkıyla hep birlikte daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Hatay'ın Cumhur İttifakı birlikteliğiyle kazanıldığını dile getiren Öntürk, şöyle konuştu:

"Kuruluştan bugüne kadar emek etmiş kardeşlerimiz bir araya geldi. Hatay'ı seven, geçmişte siyaset yapan her partiden dostlar bir araya geldi. Bunların içerisinde belediye başkanları, milletvekilleri, ilçe başkanları ve memleketini seven teşkilat mensubu arkadaşlar vardı, Allah hepsinden razı olsun."

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Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Öntürk Hatay Politika Güncel Haberler

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